Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Министр отметил, что 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии. Азербайджан на основании соответствующих решений СБ ООН обеспечил свою территориальную целостность, было восстановлено право около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев жить на своих землях.

"Достижение мира, развития и прогресса является основой представлений Азербайджана о будущем. На этом этапе необходима полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира. Согласно трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, России и Армении, в том числе заявлению, подписанному 26 ноября, восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог в регионе обеспечит мир и стабильность, увечит торговлю и транспортный поток через Армению и Азербайджан. Инициативой в этом контексте является Зангезурский коридор, обладающий потенциалом для улучшения связи в Транскаспийском международном среднем коридоре Восток-Запад", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)