Армения не предоставила Азербайджану все карты минных полей - МИД

Политика 2 декабря 2021 20:08 (UTC+04:00)
Армения не предоставила Азербайджану все карты минных полей - МИД

БАКУ /Trend/ - Армения не предоставила Азербайджану все карты минных полей, освобожденных от оккупации территорий.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Это значительно тормозит процесс разминирования и восстановления, а также представляет серьезный барьер для возвращения бывших вынужденных переселенцев свои родные края", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что на данный момент Азербайджан входит в число наиболее заминиронных стран в мире.

"С момента подписания трехстороннего заявления несколько сотен граждан Азербайджана, в том числе мирных лиц и журналистов, были убиты или серьезно пострадали в результате взрыва мин, заложенных Арменией", - отметил министр.

Он добавил, что дополнительное давление должно быть оказано на Армению, чтобы та предоставила все карты минных полей.

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