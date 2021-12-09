XI российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в Баку в 2022 г. – Захарова

БАКУ/Trend/ - XI российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в Баку в 2022 году.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Мы придаем большое значение развитию межрегиональных связей с другими странами, в частности, с Азербайджаном. Торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном поддерживают 73 субъекта РФ, 18 из них имеют соглашения с Азербайджаном о торгово-экономическом и научно-техническом и культурном сотрудничестве. Весьма востребованной является площадка российско-азербайджанского межрегионального форума. В следующем году он должен пройти в Азербайджане уже в одиннадцатый раз", - сказала она.

Захарова отметила, что визит губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина в Азербайджан прошел весьма успешно.

"Состоялась торжественная церемония открытия Астраханского делового центра в Баку. По итогам визита подписана программа мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Астраханской области и правительством Азербайджана на 2022 год", - добавила она.