США приветствуют брюссельские встречи Президента Ильхама Алиева и армянского премьера Пашиняна

БАКУ /Trend/ - США приветствуют встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшиеся в Брюсселе.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

«Соединенные Штаты приветствуют недавние встречи в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Мы решительно поддерживаем будущее прямое участие в установлении мира в регионе», - говорится в публикации.