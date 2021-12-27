Джейхун Байрамов о незаконном визите представителя Франции на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Франции был приглашен в МИД Азербайджана и ему был выражен протест в связи с незаконным визитом кандидата в президенты Франции Валери Пекресс на территории Азербайджана.

Об этом в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

"Это шаги, предпринятые перед президентскими выборами во Франции конкурентами нынешнего президента Эммануэля Макрона, которые связаны с намерением привлечь голоса проживающих в этой стране граждан армянского происхождения. Валери Пекресс в ходе незаконного визита сопровождали бывшие официальные лица Франции и бывший чиновник ЕС. В "черный список" МИД Азербайджана предусматривается включить и этих лиц. На все подобные месседжи будет дан соответствующий ответ", - отметил министр.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)