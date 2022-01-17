Конец шантажа Адама

Политика 17 января 2022 11:47 (UTC+04:00)
Конец шантажа Адама

БАКУ/Trend/ - В последнее время граждане Азербайджана всё чаще жалуются на строительные компании - конечно, чаще всего недовольство людей связано со сносом построек и процедурами выселения. Снос домов при этом иногда начинается ещё до того, как владелец жилья смог съехать с квартиры.

Но бывает и наоборот - когда справедливые жалобы возникают у застройщиков. Так, компания ЖСК "Бахчисарай" заявила об ущербе, который регулярно терпит со стороны жителя Баку. Представители ЖСК "Бахчисарай" сообщают, что злоумышленник вот уже 8 лет шантажирует компанию. Ему даже удалось заморозить строительство крупного жилого комплекса.

Напомним, что ЖСК "Бахчисарай" в 2014 году получил разрешение от Исполнительной власти города Баку на строительство жилого комплекса в Хатаинском районе по проспекту Нобеля, 134 С. Предполагалось, что территория жилого комплекса должна была охватить 6 гектаров. Собрав необходимые документы ЖСК "Бахчисарай" начала строительство комплекса.

Как только началась работа, на территории появился человек, представившись Адамом Исмаиловым. Он обвинил ЖСК "Бахчисарай" в том, что компания не имеет права вести здесь строительные работы. Дескать, данная местность принадлежит ему. После этого Исмаилов потребовал у ЖСК "Бахчисарай" денег. В случае отказа Исмаилов грозился подать компанию в суд.

В дело вмешались юристы компании. Ознакомившись с документами, юристы пришли к выводу, что претензии Исмаилова в адрес ЖСК "Бахчисарай" являются безосновательными. То есть, для продолжения строительства жилого комплекса не должно было быть никаких проблем.

Однако у Исмаилова на это дело было своё мнение, и он привлёк к разбирательству своего родственника Субхана Захидова. На компанию начались сыпаться бесконечные жалобы в соответствующие органы. В итоге суд вынес решение о запрете строительства жилого комплекса на некоторое время.

На разбирательства ушло 8 лет, по истечению которых Конституционный суд страны вынес решение в пользу ЖСК "Бахчисарай". Справедливость восторжествовала, шантажу был положен конец. Однако из-за провокации одного человека строительство жилого комплекса затянулось на долгие годы, а компании был нанесён огромный ущерб.

Напомним, что ЖСК "Бахчисарай" входит в группу компаний YENİ HAYAT.

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