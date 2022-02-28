Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву карабахское ковровое искусство возвращается на родину – Ширин Меликова

БАКУ /Trend Life/ - Освободив наши земли, доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым также возвращает карабахское​ ковровое искусство на его родину.

Об этом сказала в интервью Trend директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

Как известно, в нынешнем году исполняется 270 лет со дня основания города Шуша Панахали ханом. Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2022 год объявлен "Годом города Шуша". Восстановление города, возрождение в нем жизни – первоочередная задача для нашего государства сейчас, сказала директор музея.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют огромное внимание ковровому искусству страны и людям, которые работают в этой сфере. Ковроделие в Азербайджане является национальным достоянием и входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Недавно в Агдамском районе, наряду с открытием ряда важных объектов, был заложен фундамент ковроткацкого предприятия с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

И, конечно, наш музей готов внести свой вклад в возрождение освобождённых территорий, города Шуша и его культурной жизни. Первый шаг к этому мы сделали еще в прошлом году, когда Фонд Гейдара Алиева организовал в Шуше выставку нашего музея "Снова в родном краю: жемчужины искусства Карабаха". Надо отметить, что с 1987 года у нашего музея имеется Шушинский филиал. Ведь Карабах – колыбель не только азербайджанской музыки, но и сокровищница других видов материальной и нематериальной культуры нашей страны. Многие виды декоративно-прикладного искусства, в частности ковроткачество, тоже являются визитной карточкой этого благодатного края. Карабахские ковры на протяжении ряда столетий высоко ценились во всем мире, а в наши дни они считаются жемчужинами зарубежных музейных и частных коллекций.

В филиале нашего музея, располагавшемся изначально во флигеле бывшей дворянской усадьбы семьи Мехмандаровых, хранились не только роскошные карабахские ковры, но и национальная одежда карабахского образца, и многое другое. К сожалению, в самой Шуше филиал музея просуществовал очень недолго – до 1992 года. Незадолго до захвата города армянами в ходе карабахского конфликта экспонаты филиала были спешно эвакуированы тогдашним руководством музея в столицу. Удалось спасти почти всё, и с того времени все эти экспонаты демонстрируются в здании нашего музея", - отметила Ширин Меликова.

По ее словам, долгие годы эти произведения ждали возвращения на родину, и прошлогодняя выставка, название которой отражает эту идею, стала первым шагом к их возвращению. На ней были представлены образцы ковров из разных районов Карабаха – превосходные безворсовые ковры "верни", "зили", знаменитые ворсовые ковры "Челеби", "Лямпя", "Малыбейли", "Гасымушагы", редкий сюжетный ковер "Собрание знати" и др., а также ковровые изделия, национальная вышивка, комплекты национальной одежды, образцы художественного металла.

"Я не случайно назвала ту выставку лишь первым шагом к возвращению нашего музея в Шушу. В обозримом будущем наш Шушинский филиал будет восстановлен. Разумеется, это будет сделано уже на совершенно новом уровне. Для него будет выделено здание, отвечающее всем современным требованиям к условиям хранения и демонстрации экспонатов, прежде всего, текстиля. Изменится и содержание экспозиции. Ее ядро по-прежнему будут составлять исконные экспонаты филиала, но теперь они будут дополнены другими, о которых я пока не хочу говорить подробно – это будет сюрприз для наших посетителей. Отмечу лишь, что новые экспонаты, приобретенные за последние годы, не просто обогатят экспозицию. Некоторые из них по своему происхождению и истории связаны с трагическими событиями времен Первой Карабахской войны. Другими словами, в палитру многовековой истории карабахского ковроткачества добавятся краски современности", - сказала заслуженный работник культуры.

Директор музея рассказала о планах на юбилейный "Год города Шуша".

"Музей ковра всегда чутко реагировал на события, происходящие в стране. Вот и к "Году города Шуша" мы готовимся более чем основательно. В течение этого года у нас в музее пройдет много разных интересных мероприятий на эту тему, в том числе международных. Сотрудники нашего музея готовят целую серию публикаций – постов и статей, посвященных прикладному искусству города Шуша и Карабаха в целом. Идет активная работа с фондами, научная работа, а также обновление экспозиции. На сентябрь намечено и другое мероприятие, поистине грандиозное, в котором наш музей примет самое непосредственное участие. Это Фестиваль ковра в Шуше, который мы собираемся провести при поддержке Фонда Гейдара Алиева совместно с ОАО "Азерхалча".

В ноябре, к очередной годовщине освобождения города Шуша от армянских захватчиков, в нашем музее состоится презентация эксклюзивного современного ковра, посвященного этому городу – сердцу и душе Азербайджана. Он сейчас создается силами наших сотрудников. Детали его композиции я пока не буду раскрывать. Художники отдела традиционных технологий музея уже разработали его эскиз, и в настоящее время музейные ткачихи приступили к выполнению этой большой и сложной работы", – добавила Ширин Меликова.

(Автор: Вугар Иманов)