Президент Литвы обсудит в Баку перспективы отношений Азербайджана с ЕС

БАКУ/Trend/ - Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе визита на этой неделе в Азербайджан обсудит перспективы отношений страны с Евросоюзом и ряд других вопросов международной повестки дня.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник сообщила пресс-служба литовского лидера.

Как сообщается, литовский президент планирует обменяться мнениями по ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе, состоянию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Состоится также встреча литовского президента с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.