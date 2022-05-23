...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор

Политика Материалы 23 мая 2022 14:29
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 22 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, собеседники обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества Азербайджана и Турции.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы взаимодействия в трехстороннем формате, ситуация в регионе, в том числе вопросы, связанные с Украиной.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости