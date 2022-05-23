Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - 22 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, собеседники обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества Азербайджана и Турции.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы взаимодействия в трехстороннем формате, ситуация в регионе, в том числе вопросы, связанные с Украиной.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)