Великобритания готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией - посол

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Великобритания готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал во вторник посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, который в составе дипломатического корпуса находится с визитом в Кяльбаджаре.

«Процесс разминирования все еще продолжается. Великобритания незамедлительно оказала поддержку Азербайджану в этом вопросе. Мы предоставили финансирование ПРООН и техническую помощь Агентству Азербайджана по разминированию. Ряд британских компаний работают над этим», - добавил посол.

Отметим, что 31 мая начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденный от армянской оккупации Кяльбаджар.

Его целью является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, и восстановительным процессом на освобожденных территориях.

В поездке принимают участие свыше 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.