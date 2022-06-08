Армения не обрабатывала половину своих пахотных земель, а теперь намекает на гуманитарную помощь - YouTube-канал VMedia (ВИДЕО)

YouTube-канал VMedia обращает внимание на публикацию об угрозе продовольственной безопасности в Армении, опубликованной на сайте известной британской организации Institute for War & Peace Reporting (IWPR), передает Trend.

В статье говорится, что в 2020 году половина пахотных земель в Армении не обрабатывалась. Причины такой вопиющей бесхозяйственности автором материала напрямую не называются. Но все становится понятно, когда озвучивается следующая цифра: до осени 2020 года Карабах поставлял в Армению 100 000 тонн пшеницы, что составляло от 25 до 30 процентов потребностей Армении. Также земли Карабахского региона использовались под пастбища, давали большой урожай овощей и фруктов, в том числе субтропических культур, которые шли даже на экспорт. По данным на 2019 год армяне выращивали в Карабахе до 11 тыс. тонн винограда.

То есть фактически получалось так, что собственные армянские земли не использовались, а вот оккупированные азербайджанские земли вовсю эксплуатировались для того, чтобы кормить население в Армении.

Теперь же Еревану теперь нужно жить за свой счет, хотя он к этому не привык. И поэтому пытается списать происходящее на геополитическую и экономическую ситуацию в мире, а заодно намекает на то, что ему, скорее всего, потребуется помощь гуманитарных организаций.