Гейдар Алиев спас азербайджанское государство и народ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В июне 1993 года Азербайджан переживал тяжелые дни, государство находилось перед угрозой утраты только обретенной независимости. Экономика была полностью разрушена, страна находилась в неуправляемом состоянии, армяне продолжали захватывать азербайджанские земли, внутри Азербайджана начиналась гражданская война, и у людей не было веры в будущее. В такой сложной ситуации азербайджанский народ надеялся только на Гейдара Алиева. Таким образом, по настоятельной просьбе народа Гейдар Алиев вернулся к руководству страной, и за короткий срок великому лидеру удалось вывести Азербайджан из этого тяжелого положения.

Об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend «Актуально с Сахилем Керимли» сказал председатель Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан" Вугар Рагимзаде.

Он добавил, что если бы не возвращение великого лидера во власть, о независимости Азербайджана не могло быть и речи.

“С полной уверенностью можно сказать, что только Гейдар Алиев смог бы вывести нашу страну из такой ситуации в те годы. Азербайджанский народ хорошо это понимал и видел спасение в Гейдаре Алиеве. После возвращения Гейдара Алиева во власть в различных сферах управления страной была наведена дисциплина, установилась общественно-политическая стабильность, были нейтрализованы вооруженные преступные группировки, взята под контроль обстановка на фронте, и Азербайджан вступил в фазу развития. Именно тогда был заложен фундамент сегодняшнего сильного и могучего Азербайджана. В последующие годы Президент Ильхам Алиев, успешно продолживший политический курс великого лидера, еще больше развил Азербайджан, и сегодня наша страна пользуется особым уважением в мире. Самое же главное, что Азербайджан, одержав историческую победу в Отечественной войне, показал миру свою силу", - сказал Рагимзаде.

Политический обозреватель Тофиг Аббасов отметил, что проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан в начале 90-х годов, вызвали у людей чувства недоверия и безнадежности.

"У людей не было надежды на будущее. Некомпетентные кадры во власти довели страну до тяжелой ситуации. В тот период мы регулярно проводили опросы. Все слои народа требовали прихода к власти Гейдара Алиева. В такой ситуации Гейдар Алиев прибыл в Баку и спас свою страну, свой народ. Приезд Гейдара Алиева возродил в людях надежду, стал поворотным моментом в нашей истории”, - сказал он.

Trend представляет вниманию это интервью в видеоформате.

(Перевод: Нубар Кулузаде)