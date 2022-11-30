Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)

Политика Материалы 30 ноября 2022 18:41 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии "Новые реалии в регионе: архитектура безопасности и перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе" в рамках I европейской конференции по азербайджановедению в столице Польши Варшаве.

Как сообщили среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, министр выступил на мероприятии, в котором приняли участие представители около 30 европейских мозговых центров и исследовательских структур.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал об усилиях Азербайджана по обеспечению мира в регионе, предложениях по мирной повестке с Арменией, позиции и подходе Азербайджана в проводимых переговорах. Было отмечено, что проводимые Азербайджаном в регионе восстановительные и строительные работы, деятельность по открытию коммуникаций важны для благополучия всего региона. При этом невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления 2020 года и других соглашений между лидерами Азербайджана и Армении, препятствует процессу нормализации и установлению прочного мира в регионе. Было привлечено внимание к минной угрозе в регионе и провокациям, осуществляемым Арменией в этом направлении.

Говоря о растущей важности энергетической безопасности на фоне происходящих в последнее время событий в регионе и мире, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность расширения многостороннего сотрудничества в области обеспечения энергетической безопасности. Было отмечено, что Азербайджан как страна с широким потенциалом в области использования альтернативных источников энергии придает большое значение развитию сотрудничеству в этой области, и в частности, подчеркнута важность подписанного в июле текущего года с Европейским союзом Меморандума о взаимопонимании.

Министр отметил, что Азербайджан реализовал ряд успешных проектов по укреплению связности вдоль Среднего коридора Восток-Запад, провел после войны работы по восстановлению транспортно-коммуникационных путей. Он подчеркнул необходимость выполнения Арменией своих обязательств в рамках пункта 9 трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Открытие всех коммуникаций в регионе станет важным вкладом в развитие, сказал министр.

Затем Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)
Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)
Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)
Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)
Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)
Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости