Джейхун Байрамов проинформировал участников европейской конференции об армянских провокациях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии "Новые реалии в регионе: архитектура безопасности и перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе" в рамках I европейской конференции по азербайджановедению в столице Польши Варшаве.

Как сообщили среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, министр выступил на мероприятии, в котором приняли участие представители около 30 европейских мозговых центров и исследовательских структур.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал об усилиях Азербайджана по обеспечению мира в регионе, предложениях по мирной повестке с Арменией, позиции и подходе Азербайджана в проводимых переговорах. Было отмечено, что проводимые Азербайджаном в регионе восстановительные и строительные работы, деятельность по открытию коммуникаций важны для благополучия всего региона. При этом невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления 2020 года и других соглашений между лидерами Азербайджана и Армении, препятствует процессу нормализации и установлению прочного мира в регионе. Было привлечено внимание к минной угрозе в регионе и провокациям, осуществляемым Арменией в этом направлении.

Говоря о растущей важности энергетической безопасности на фоне происходящих в последнее время событий в регионе и мире, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность расширения многостороннего сотрудничества в области обеспечения энергетической безопасности. Было отмечено, что Азербайджан как страна с широким потенциалом в области использования альтернативных источников энергии придает большое значение развитию сотрудничеству в этой области, и в частности, подчеркнута важность подписанного в июле текущего года с Европейским союзом Меморандума о взаимопонимании.

Министр отметил, что Азербайджан реализовал ряд успешных проектов по укреплению связности вдоль Среднего коридора Восток-Запад, провел после войны работы по восстановлению транспортно-коммуникационных путей. Он подчеркнул необходимость выполнения Арменией своих обязательств в рамках пункта 9 трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Открытие всех коммуникаций в регионе станет важным вкладом в развитие, сказал министр.

Затем Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников.

(Перевод: Нубар Кулузаде)