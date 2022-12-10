Даны поручения по дальнейшему усилению контроля в районах временной дислокации российских миротворцев - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 10 декабря на заседании коллегии министерства обороны Азербайджана по итогам 2022 года под председательством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова были даны соответствующие поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.

Об этом в субботу сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, а также на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента.

Были проанализированы итоги совместных азербайджано-турецких учений, проведенных в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией. Была отмечена особая значимость учений «Братский кулак», состоявшихся на территории города Баку, а также Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов, в ходе которых были успешно выполнены все поставленные задачи.

Гасанов отметил, что совместные учения способствуют обеспечению стабильного мира и безопасности в регионе.

Министр обороны отметил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами высоко оценил служебно-боевую деятельность Азербайджанской Армии и контрнаступательные операции, проведенные в 2022 году в ответ на провокации вооруженных сил Армении.

Доведя до внимания участников коллегии задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией на 2023 год, министр поручил уделить особое внимание уровню профессионализма личного состава, боевой готовности войск, повышению боевой подготовки, в том числе интенсивности учений и полевых занятий.