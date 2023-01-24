Председательство в ОЭС перешло к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Председательство в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло к Азербайджану.

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом было принято сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран-членов организации в Ташкенте.

Отметим, что в столице Узбекистана Ташкенте проходит 26-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества. В заседании принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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