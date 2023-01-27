Чавушоглу обратился с призывом к Ирану в связи с нападением на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Призываем Иран к раскрытию преступления и поимке нападавших на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецким СМИ.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)