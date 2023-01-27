УМК распространило заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Управление Мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с террористическим нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом сообщили в пятницу Trend в УМК.

"Управление Мусульман Кавказа решительно осуждает акт агрессии, совершенный 27 января 2023 года против Посольства Азербайджана в Иране, и расценивает его как политически мотивированный террористический акт. Нападение на суверенную территорию независимого Азербайджана - нашего посольства и его сотрудников - является террористическим актом, направленным против нашей страны, противоречащим международному праву.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при обеспечении охраны нашего посольства в Тегеране, желаем исцеления сотрудникам службы безопасности, получившим ранения при отражении нападения.

Однозначно, иранская сторона несет ответственность за нападение на наше посольство в соответствии с международным правом и дипломатическим законодательством. Это означает прямое нарушение принципа неприкосновенности дипломатических зданий и дипломатов. Обеспечение безопасности посольства, несомненно, является обязанностью страны, в которой находится посольство.Этот теракт вызывает подозрения на фоне агрессивной, деструктивной позиции, которую Иран в последнее время демонстрирует в отношении Азербайджана.

Как религиозное учреждение Азербайджана,заявляем, что это событие против нашей страны вызывает гнев со стороны верующих Азербайджана. Вооруженное нападение на наше посольство в Тегеране со стороны Ирана - угрожающего брату-мусульманину, с рукой пропитанной мусульманской кровью, государства поставляющего оружие, военную помощь стране, которая оскверняет дома Аллаха, приравнивающего безопасность Армении к безопасности Ирана - является прямой угрозой государственным интересам Азербайджана, нашему народу. Мы не можем закрывать глаза на какую-либо угрозу нашей государственности. Наша священная религия - ислам, внушает нам быть на стороне справедливости. Заявляем, что во всех азербайджанских мечетях осуждается этот террористический акт, а истинная суть произошедшего против нашего народа и нашего государства будет доведена до верующих в проповедях наших религиозных деятелей.

Силы, стоящие за провокациями против нашей страны и участвующие в их организации, должны знать, что верующие Азербайджана осуждают подстрекательства и иные действия направленные против нашей страны. Нападение на посольство Азербайджана по политическому заказу является недопустимой провокацией, и все верующие Азербайджана требуют, чтобы иранское правительство приняло необходимые меры в связи с инцидентом и срочно наказало тех, кто причастен к террору.

(Перевод: Фидан Мустафаева)