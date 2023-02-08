В Азербайджане внесены изменения в Закон "О лотереях"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Закон О внесении изменений в Закон "О лотереях".

Как сообщает в среду Trend, согласно изменению, в статью 8 Закона "О лотереях" были внесены следующие изменения:

- Добавляется статья 8.4-2 следующего содержания:

"8.4-2. При возможности получения документов или информации, предусмотренных статьей 8.4 настоящего Закона, от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему Электронного Правительства эти документы или информация не требуются от организатора лотереи. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия организатора лотереи или обеспечивается организатором лотереи".