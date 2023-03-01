Состоялся очередной раунд политических консультаций МИД Азербайджана и Саудовской Аравии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 февраля 2023 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях возглавил замминистра Фариз Рзаев, а Саудовской Аравии-заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Хурайджи.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, межпарламентских связях, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии был проинформирован о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, в том числе о восстановительных, строительных, реинтеграционных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального и глобального характера, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)