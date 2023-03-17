ЕС продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании – Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Очень опечален известием о разрыве мины в Агдаме 16 марта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в работах по разминированию", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате разрыва мины 16 марта погибли два мирных жителя села Юсифджанлы Агдамского района - Гасанов Исраил Ибрагим оглу, 1999 года рождения, и Гасанов Амид Гусейн оглу, 1987 года рождения.