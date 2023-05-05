Армяне открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы в Лачине

БАКУ/Trend/ - 5 мая примерно в 12:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на противоположных позициях азербайджанской армии на территории Лачинского района, на условной границе, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.