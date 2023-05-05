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Армяне открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы в Лачине

Политика Материалы 5 мая 2023 16:24 (UTC +04:00)
Армяне открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы в Лачине

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БАКУ/Trend/ - 5 мая примерно в 12:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на противоположных позициях азербайджанской армии на территории Лачинского района, на условной границе, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

Армяне открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы в Лачине
Армяне открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы в Лачине
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