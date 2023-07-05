Азербайджан внес свой вклад в решение и обсуждение вызовов, стоящих перед миром - Гутерриш

БАКУ /Trend/ - Азербайджан внес свой вклад в решение и обсуждение вызовов, стоящих перед миром.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, адресованном участникам проходящей в Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, которое зачитала директор Женевского офиса ООН Татьяна Валовая.

"Изменение климата - один из главных вызовов, с которым мы сталкиваемся, и оно затрагивает все нации. Во время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан внес свой вклад в решение, обсуждение вызовов, с которыми сталкивается мир", - следует из текста письма.

Отметим, что в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения. На заседании присутствуют представители стран-участниц Движения неприсоединения. Мероприятие продлится до 6 июля.

Напомним, что 120 государств-членов, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, включая Азербайджан, сыграли важную роль в истории Движения неприсоединения.