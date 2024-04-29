В Музейном центре состоялся концерт Хумай Гасымзаде и Глеба Хохлова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта Бакинского общества современной музыки и Музейного центра “Музыкальные вечера в музее” состоялся концерт Хумай Гасымзаде (фортепиано) и Глеба Хохлова (виолончель), сообщает Trend Life.

Музыканты исполнили сочинения выдающихся композиторов современной музыки: “Spring of Chosroes” Мортона Фелдмана, “Anthemes” Пьера Булеза, Соната Галины Уствольской и "Пять медитаций на музыку из коллекции Луиджи Росси" Рейко Фютинга. Ведущей вечера была музыковед Шафагат Мамедова.

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Хумай Гасымзаде окончила Бакинскую музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс фортепиано профессора Адили Вакиловой), затем получила степень магистра в норвежском городе Берген, степень магистра в Манхэттенской школе музыки (Нью-Йорк) и докторскую степень в Государственном университете Боулинг Грин (Огайо). Участница множества фестивалей и победительница ряда международных конкурсов. Ее докторская диссертация была выбрана лучшей диссертацией года, а альбом, состоящий из сольных фортепианных произведений азербайджанских композиторов, был выбран и выпущен известной американской звукозаписывающей компанией “Innova”. В настоящее время Гасымзаде работает в Cadenza Contemporary Orchestra в качестве пианистки.

Глеб Хохлов получил музыкальное образование по специальности скрипка и с 2016 года специализируется на исполнении современной музыки. Он с отличием окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского (факультет старинного и современного исполнительского искусства), затем поступил в ассистентуру-стажировку по направлению "Оркестр современной музыки”. По его инициативе в 2017 году создан ансамбль современной музыки Vacuum Quartet. В прошлом концертном сезоне в рамках проекта "Каденция приглашает" он выступил в Баку с мастер-классом и концертной программой, а также стал частью фестиваля 1st Baku Contemporary Music Days, организованного Бакинским обществом современной музыки.

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