БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана осудил предвзятое заявление Сената Испании.

Как сообщает Trend, в связи с этим рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджана и Испании распространила заявление.

"Принятие на пленарном заседании Сената Испании 17 октября заявления антиазербайджанского характера вызывает сожаление. Мы решительно отвергаем и осуждаем это предвзятое и одностороннее заявление. Сенат Испании, который за эти годы ни разу не выразил отношение к продолжавшейся 30 лет армянской оккупации азербайджанских земель, изгнанию более 1 миллиона наших соотечественников с родных земель, разрушению наших городов, сел, уничтожению наших исторических, культурных и религиозных памятников, политикой этнической чистки со стороны Армении, теперь выступает в роли "обвинителя" с далекими от правды утверждениями, что вызывает серьезные вопросы. Текст заявления, принятого Сенатом Испании, наглядно демонстрирует, насколько он далек от реалий, существующих в регионе, и построен на дезинформации армянского лобби. Заявляем Сенату Испании, что антитеррористические мероприятия, осуществленные азербайджанским государством, устранили самое большое препятствие, стоявшее перед миром, безопасностью и стабильностью в регионе - агрессивный сепаратизм. Сегодня правительство Азербайджана успешно продолжает мероприятия по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество, решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе. Отчеты и заявления представителей специализированных структур ООН, побывавших в регионе, также подтверждают это. Еще одно наводящее на размышления обстоятельство заключается в том, что, как ни парадоксально, Сенат испанского государства, страдающего от сепаратизма, принимая такое заявление, демонстрирует неуважение к таким принципам, как территориальная целостность и суверенитет, и полностью поддерживая агрессивный сепаратизм, препятствует усилиям, направленным на установление долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе. Выражаем решительный протест против этого заявления Сената Испании", - говорится в заявлении.