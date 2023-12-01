Названа дата вступления в силу Кодекса конкуренции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В проект Кодекса конкуренции Азербайджана вносятся изменения.

Согласно поправкам, обсужденным сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, соответствующий закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, сообщает в пятницу Trend.

При этом в статье 15.6 предусматривается замена выражения "границы соответствующего рынка" выражением "товарно-географические границы соответствующего рынка".

Также уточняются финансовые санкции за нарушение законодательства о конкуренции.

Согласно законопроекту, к хозяйствующему субъекту, допустившему нарушения, связанные с относительно высокой рыночной властью, органом по конкуренции будет применена финансовая санкция в размере до пяти процентов от общего оборота данного хозяйствующего субъекта в финансовом году, предшествующем году принятия решения.

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