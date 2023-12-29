Президенту пишут: С Вашим именем связан большой путь развития и становления Азербайджана как надежного партнера в мире

БАКУ /Trend/ - Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления с днем рождения от соотечественников, проживающих за рубежом, представителей диаспоры в разных странах. Так, в своих письмах соотечественники, проживающие за рубежом, поздравляют Президента Ильхама Алиева с днем рождения, а также выражают главе государства поддержку на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в феврале 2024 года.

Trend со ссылкой на сайт Президента Азербайджана приводит некоторые из вышеупомянутых писем.

В письме председателя Шведско-азербайджанской ассоциации культуры Севды Дадашевой говорится:

"Сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Мы благодарны Вам за всю работу, которую вы проделали за эти годы в направлении развития, укрепления Азербайджанского государства. Даже вдали от родины мы всегда с Вами.

Азербайджанская диаспора, которая всегда чувствует Ваши внимание и заботу, и впредь будет усиливать решимость. Национальные интересы Азербайджана являются для нас важнейшим вопросом. Мы гордимся Вами и Вашей успешной политикой. Азербайджанцы всего мира вместе с азербайджанским народом, объединенным в единый кулак, всегда поддерживают Вас".

Председатель действующего в Швеции общества "Во имя Азербайджана" Надир Холленбранд, сердечно поздравляя главу государства с днем рождения, пишет:

"Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добился больших успехов. Мы верим, что Ваша дальновидная политика будет постоянно вести нашу Республику к блестящим победам. Мы всегда рядом с Вами. Мы поддержим Вас на предстоящих внеочередных президентских выборах".

Очередные поздравительные письма на имя главы государства поступили из Германии. Председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества Нуран Абдуллаев в своем письме пишет: "В Германии, где я живу, а также в других европейских странах, с которыми у меня тесные связи, к Вам питают уважение как к незаменимому лидеру, который всегда идет в авангарде своего народа и выполняет все свои обещания. Слыша это от иностранных граждан, как на политической, так и на академической арене, я, как азербайджанец, чье сердце всегда бьется с любовью к Родине, испытываю огромное чувство гордости.

Господин Верховный главнокомандующий, особое внимание и забота, которые Вы проявляете о молодежи, верной традициям государственности, ставящей превыше всего принципы государственности, всегда вдохновляли меня и других наших молодых друзей. На каждом шагу Вы даете молодежи урок приверженности своим корням и истории, особенно святости отца и его заветов. Благодаря этой приверженности заветам отца мы сегодня видим нашу Родину единой.

Хочу заверить Вас, что мы, молодежь, всегда верные традициям государственности, поддержим Вас, нашего победоносного полководца, на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в следующем году и войдут в историю как выборы Победы".

Следующее письмо из Германии пришло от председателя Общества германо-азербайджанской дружбы Лалы Мамедли. Сердечно поздравляя Президента Ильхама Алиева от имени азербайджанцев, проживающих в Германии, она отметила:

"Мы знаем Вас как мудрого главу государства, проводящего взвешенную политику, направленную на развитие Азербайджана, благосостояние народа, и истинного патриота. Мы уверены, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика и впредь будет уверенно двигаться по пути построения демократического государства, стабильного экономического и социального развития. Ваши неустанные усилия, доверие народа, работа, которую Вы проводите для того, чтобы жизнь граждан стала более благополучной, приумножат Ваши успехи в высшей государственной деятельности. Желаем вам успехов на президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года".

Еще одно поздравительное письмо поступило из Италии. Председатель Ассоциации "Неаполь-Баку" Джузеппе Канильо в письме Президенту Ильхаму Алиеву пишет:

"Выражаем Вам благодарность за неустанное служение своей стране и ее гражданам и всегда будем поддерживать Вас. Желаем Вам успехов как в личной жизни, так и в высшей государственной деятельности и года, преисполненного счастья".

Среди писем из Италии и поздравление председателя Ассоциации азербайджанской культуры Маиса Нуриева. Председатель Ассоциации азербайджанской культуры, занимающейся диаспорской деятельностью в Милане (Италия), от имени членов ассоциации передает Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние поздравления и наилучшие пожелания. Он отмечает:

"Мы с большим интересом и гордостью следим за успешными результатами Вашей внутренней и внешней политики. Очень рады видеть растущий авторитет Азербайджана как в регионе, так и в мире благодаря Вашей дальновидной политике и мудрому руководству, с гордостью поддерживаем каждый Ваш шаг. Выражаем Вам глубокую признательность за ту славную страницу, которую Вы открыли в истории нашей страны. Ваши слова: «Наша сила в единстве!» – это жизненный девиз каждого из нас. Вы - наша гордость. Мы, люди, любящие свою Родину, всегда поддерживаем и будем поддерживать Вас".

Руководитель действующего в Нидерландах Международного союза азербайджанских женщин Кямаля Джалилова также направила поздравительное письмо:

"Под Вашим руководством Азербайджанская Республика прошла большой путь развития, завоеваны важные достижения во всех сферах жизни страны. Желаем Вам успехов на президентских выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года. Мы – азербайджанские женщины, проживающие в разных странах мира, поддерживаем Вашу политику".

Обращаясь с поздравительным письмом к главе государства от имени Чешско-азербайджанского научного и культурного центра, объединяющего известных представителей интеллигенции, деятелей науки, работников образования, бизнесменов Чешской Республики и наших соотечественников, председатель организации Азер Керимов пишет:

"Мы поддерживаем проводимую Вами эффективную внутреннюю и внешнюю политику во имя единства, солидарности и счастливого будущего народа Азербайджана".

Советник губернатора Ульяновской области России по национальным вопросам, председатель общественной организации "Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия" Ислам Гусейнов пишет:

"Под Вашим грамотным и мудрым руководством Азербайджанская Республика уверенно развивается. А высокий профессионализм, решимость и целеустремленность позволили обеспечить сохранение традиций, культурное и экономическое развитие, социальную стабильность в государстве. Особую признательность и благодарность мы хотели бы выразить за Вашу поддержку в развитии дружественных отношений и делового партнерства между Азербайджанской Республикой и Ульяновской областью ... Мы уверены, что профессиональный и жизненный опыт помогает эффективно решать поставленные задачи".

В обращении председателя Общества греко-азербайджанской дружбы "ГАЛА" Рашида Мамедова говорится:

"Желаю Вам успехов в Вашей почетной и ответственной деятельности, объединяющей в себе такие высокие человеческие ценности, такие как благородство, человеколюбие, мужество. Ваши дальновидность и гуманизм, мудрость, опирающаяся на национальные и общечеловеческие ценности, высокий организаторский и управленческий талант являются примером для мировых лидеров".

Директор "Азербайджанского дома" в Грузии Махаббат Иманов в своем поздравительном письме отмечает, что большой путь развития независимого Азербайджана, его укрепление, а также признание в качестве надежного партнера в мире связаны с именем Президента Ильхама Алиева. В письме говорится:

"Азербайджанцы, проживающие сегодня в мире и Грузии, живут и осуществляют деятельность с чувством гордости и радости от успехов, достигнутых в результате Вашей мудрой политики. После тридцати лет тоски и ожидания Вы, как победоносный лидер, освободили исконные земли Азербайджана от врага, были полностью обеспечены территориальная целостность, суверенитет страны.Мы, азербайджанцы, независимо от места проживания, всегда поддерживаем Вашу политику. Сотни тысяч азербайджанцев, проживающих в Грузии, поддерживают Вас на предстоящих в феврале следующего года внеочередных президентских выборах и с нетерпением ждут радости Вашей победы".