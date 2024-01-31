Ильхам Алиев - кандидат в президенты нашей великой нации - азербайджанцы мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в США, Канаде, Великобритании и Австралии, выразили свою позицию в связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении диаспорских организаций, объединившихся в Координационный совет азербайджанцев Америки, говорится, что Президент Ильхам Алиев за время своего руководства Азербайджаном превратил его в мощное государство, которое является лидером региона и занимает достойное место в мировом сообществе.

"Уважаемый Верховный главнокомандующий, как логическое следствие проводимой Вами мудрой политики, сегодня Азербайджанское государство полностью восстановило свою территориальную целостность. Мы, американские азербайджанцы, под лозунгом "Лидер-победитель народа-победителя" верим в Вашу победу на предстоящих внеочередных президентских выборах, желаем Вам успешно продолжить свою деятельность в качестве главы страны", - говорится в заявлении.

Профессор Йоркского университета Канады Юлдуз Рагимов отметил, что азербайджанская община, проживающая в Канаде, решительно поддерживает кандидатуру Ильхама Гейдар оглу Алиева на внеочередных президентских выборах.

"Благодаря высоким лидерским качествам Ильхама Алиева, его беспрецедентным заслугам перед государством и народом, президентские выборы пройдут в Азербайджанской Республике, которая полностью восстановила свою территориальную целостность и суверенитет. В результате политического курса Президента Ильхама Алиева сильное Азербайджанское государство самостоятельно решило карабахский конфликт, который годами не решали международные организации", - отметил профессор.

В обращении к Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджанской культурной ассоциации "Виктория", действующей в австралийском Мельбурне, выражена полная поддержка его кандидатуры на выборах. Обращение подписала секретарь центра Нира Элгарт.

«Вы, господин Президент, являетесь главной причиной того, что мы в далекой Австралии ходим с чувством гордости за то, что вы подняли страну на такие высоты! Чтобы увидеть дальнейшее развитие Азербайджана, призываем всех граждан Азербайджана, имеющих право голосовать, 7 февраля 2024 года, на внеочередных президентских выборах поддержать кандидатуру победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - говорится в обращении.

Сеймур Насиров, председатель Объединения диаспорских организаций Азербайджана "Патриот" в Египте и общества египетско-азербайджанской дружбы, координатор Координационного совета азербайджанцев по арабским странам в Египте, также выразил полную поддержку кандидатуры Президента Ильхама Алиева азербайджанской диаспорой в Египте.

"Мы приглашаем всех наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, принять активное участие в поддержке на выборах нашего Лидера, который золотыми буквами вписал имя нашей нации в список наций-победителей, обеспечив территориальную целостность страны. Мы уверены, что наш народ выберет победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - отметил С.Насиров.

Основатель Азербайджанского культурного общества в Эдмонтоне (Канада) Фархад Эйюбов отметил, что за Президентом Ильхамом Алиевым стоят десятки миллионов наших соотечественников, которые его любят и поддерживают.

"В эти исторические дни мы испытываем особую гордость и честь быть рядом с вами - нашим победоносным Верховным главнокомандующим. Мы гордимся вами и любим вас, господин Президент!" - отметил он.

Руководитель Координационного бюро южных азербайджанцев в Соединенном Королевстве Саваш Марандли в своем обращении выразил в связи с предстоящими президентскими выборами уверенность в том, что под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ продолжит жить в условиях благополучия и Азербайджан продолжит процветать.

Проживающие в канадском городе Торонто активисты диаспоры Ильгар и Пери Мамедовы, активный член Ассоциации азербайджанцев Квебека Кямаля Алиева подчеркнули, что азербайджанская община в этой стране однозначно поддержит кандидатуру Ильхама Гейдар оглу Алиева.

"Как азербайджанцы, проживающие в Канаде, мы выражаем Вам глубокую признательность за освобождение оккупированных земель Родины, за то, что мы обрели Победу, обеспечившую историческую справедливость. Вы - единственный кандидат, который может обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашего народа. Мы верим, что под Вашим руководством Азербайджан добьется еще больших высот. Мы уверены, что Вы еще больше укрепите Азербайджан", - отметили активисты.

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