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Опыт Азербайджана очень важен для Молдовы, которая также мечтает когда-нибудь провести выборы на всей территории страны - председатель ЦИК Молдовы

Политика Материалы 6 февраля 2024 12:15 (UTC +04:00)
Опыт Азербайджана очень важен для Молдовы, которая также мечтает когда-нибудь провести выборы на всей территории страны - председатель ЦИК Молдовы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Опыт Азербайджана очень важен для Молдовы, которая также мечтает когда-нибудь провести выборы на всей территории страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжелика Караман на встрече с председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым.

А.Караман отметила, что рада наблюдать за выборами в Азербайджане.

Председатель ЦИК Молдовы выразила уверенность в том, что выборы пройдут в соответствии с требованиями законодательства страны.

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