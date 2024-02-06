Опыт Азербайджана очень важен для Молдовы, которая также мечтает когда-нибудь провести выборы на всей территории страны - председатель ЦИК Молдовы

БАКУ /Trend/ - Опыт Азербайджана очень важен для Молдовы, которая также мечтает когда-нибудь провести выборы на всей территории страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжелика Караман на встрече с председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым.

А.Караман отметила, что рада наблюдать за выборами в Азербайджане.

Председатель ЦИК Молдовы выразила уверенность в том, что выборы пройдут в соответствии с требованиями законодательства страны.

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