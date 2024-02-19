Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Хорватии

БАКУ /Trend/ - 19 февраля 2024 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Хорватия.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, делегацию Республики Хорватия - государственный секретарь по политическим вопросам министерства иностранных и европейских дел Франо Матушич.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, а также прошли обсуждения по стратегическим энергетическим и транспортным проектам, реализуемых Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, и предстоящей работе. Было отмечено, что это престижное мероприятие создаст новые возможности для развития существующего стратегического сотрудничества между двумя странами.

На встрече была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе, а также о минной проблеме на освобожденных территориях страны. Противоположная сторона была проинформирована о разминировании освобожденных территорий, проводимых там работах по восстановлению и реконструкции, возможностях сотрудничества в этих направлениях.

В ходе политических консультаций также обсуждались региональные, международные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.