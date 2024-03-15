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Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 15 марта 2024 11:24 (UTC +04:00)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стал видный общественной деятель, писатель Анар (Анар Рзаев).

"В Армении у власти удерживаются только те, кто разыгрывает националистическую карту. Поэтому правительство Армении использует карту так называемой "этнической чистки"", - сказал он.

Писатель отметил, что в Армении живут в мире мифологии.

"Они сами придумывают эти мифы и живут в них. Если у них был бы трезвый взгляд на жизнь, на ситуацию, географию, они бы поняли, что им надо в первую очередь устанавливать нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией. Если это сознание когда-нибудь победит в Армении, тогда и будет мир на Южном Кавказе", - добавил писатель Анар.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянское правительство использует карту т.н. "этнической чистки", чтобы удержаться у власти – писатель Анар в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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