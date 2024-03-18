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Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей

Политика Материалы 18 марта 2024 16:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, свидетельствующих о том, что Ханкенди является азербайджанской землей.

Как сообщает Trend, глава государства отметил, что Ханкенди является древней азербайджанской землей, заложен Панахали ханом. Он также подчеркнул, что и в советское время Ханкенди отстраивался за счет бюджета Азербайджана азербайджанскими архитекторами и строителями. Президент отметил, что автором здания областного партийного комитета в Ханкенди являлся Гасан Меджидов, здания областного исполкома – Насруллах Кенгерли, а здания гостиницы – Энвер Гасымзаде.

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