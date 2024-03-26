XI Глобальный Бакинский форум привлек внимание главных фигур мировой политики - Euronews

БАКУ /Trend/ - XI Глобальный Бакинский форум привлек внимание главных фигур мировой политики.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Euronews.

В материале упоминается, что на платформе Глобального Бакинского форума действующие и бывшие лидеры встретились на основе принципов солидарности, равенства и инклюзивности, чтобы обменяться мнениями и найти решения для глобальных проблем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал более четырех действующих и 40 бывших президентов и премьер-министров на открытии мероприятия.

Euronews отмечает, что тема форума "Восстановление разрозненного мира" подчеркивает необходимость модернизации устаревших институтов и глобального управления. Обсуждались также вопросы искусственного интеллекта, инноваций и глобального здравоохранения.

Участники форума обсудили глобальные конфликты и призвали к сотрудничеству и диалогу, особенно в свете ситуации в Украине. Бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише упомянул о необходимости адаптации к изменениям, произошедшим за последние 70 лет.

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, проведенный под патронатом Президента Азербайджана при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, собрал представителей более чем 70 стран и влиятельных международных организаций, включая свыше 350 гостей.

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