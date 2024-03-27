Армения неискренна в отношении региональной мирной повестки - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пропагандистские кампании, финансируемые правительством Армении, еще раз демонстрируют неискренность армянской стороны в отношении региональной мирной повестки дня.

Об этом сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя обвинения, содержащиеся в отчете группы, возглавляемой бывшим премьер-министром Дании и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Проведение дорогостоящих и бессмысленных клеветнических кампаний через определенных ограниченных в мировоззрении политиков, включая европейские институты, такие как Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, не способствует региональной стабильности и усилиям по миростроительству. Вместо этого правительство Армении и армянские лоббистские группы должны сосредоточиться на продвижении мирной повестки дня в регионе", - сказал Гаджизаде.

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