Община Западного Азербайджана распространила заявление

БАКУ /Trend/ - Французская газета "Le Figaro" опубликовала 27 марта интервью с пережитками незаконного режима, созданного в свое время Арменией на оккупированных территориях Азербайджана и выброшенного впоследствии на свалку истории.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Благодаря гуманистской политике Азербайджана, основанной на взаимопонимании и примирении, а также служащей тому, чтобы оставить позади раздоры между народами, это лицо (Самвел Шахраманян – ред.) остается на свободе и тем не менее теперь вновь задалось идеей о посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - отмечается в заявлении общины.

В заявлении также доводится до внимания, что упомянутое лицо заявило о продолжении деятельности сепаратистских структур уже на территории Армении, призвало внешние силы во главе с Францией к вмешательству в региональные вопросы и выступило против достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

"Подобные сепаратистские элементы позиционируют себя как "правительство", "президент" и "министр в изгнании", а армянские власти фактически закрывают на это глаза.

Отметим, что интервью опубликовано в одном из французских печатных органов неслучайно. Некоторые силы во главе с Францией, пытающиеся проникнуть в регион со своими коварными геополитическими намерениями, не хотят допустить достижения мира в регионе и всеми силами пытаются повысить напряженность. Содействие милитаризации Армении, это интервью, предстоящий 5 апреля саммит Армения – США – Европейский Союз – все это составная часть единой кампании, служащей одному курсу.

Община Западного Азербайджана призывает правительство и общественность Армении извлечь уроки из истории и не поддаваться играм Франции. Армения должна понять, что создание условий для деятельности на ее территории элементов, посягающих на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, недопустимо.

Община Западного Азербайджана требует, чтобы Армения прекратила свою реваншистскую и милитаристскую политику, встала на путь достижения мира с Азербайджаном и создала условия для возвращения западных азербайджанцев в свои дома", - также говорится в заявлении.

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