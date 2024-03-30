Обнаружены артиллерийские установки армянских ВС - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После антитеррористических мероприятий локального характера, проведённых азербайджанской армией, в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежащих вооруженным силам Армении.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Во время осмотра в населенных пунктах Венг Кяльбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных противником огневых позициях было обнаружено 8 зенитных пушек «КС-19». Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора", - говорится в сообщении ведомства.

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