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Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)

Политика Материалы 4 апреля 2024 16:53 (UTC +04:00)
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ в Москве.

Об этом в четверг Trend сообщили в минобороны.

На мероприятии были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)
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