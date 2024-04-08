Армянская интеллигенция должна объяснить своим политикам, для чего нужен мир – Фахраддин Манафов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Trend.

Гостем передачи стал народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов, родившийся в Ханкенди.

Говоря об азербайджано-армянской нормализации, Манафов отметил, что армянская интеллигенция должна объяснить своим политикам, для чего нужен мир на Южном Кавказе.

"Армянская интеллигенция должна объяснить политикам, что мир нужен для того, чтобы созидать, строить, творить. Они не должны ждать агрессию со стороны Азербайджана. У нас нет агрессии. Лучше посадить дерево, родить и воспитать ребенка, чем сжигать деревья и дома, и убивать детей", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: