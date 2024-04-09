БАКУ /Trend/ - ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, 8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравус Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

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