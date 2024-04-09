Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили подготовку к COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На встрече в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым были обсуждены вопросы, вытекающие из повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также текущая ситуация в регионе.

Об этом сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана.

В сообщении говорится, что Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что исторические дружеские и братские связи между Азербайджаном и Кыргызстаном еще более укрепились в результате существующего взаимного доверия и политического диалога между лидерами двух стран и закрепились в "Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой". Было отмечено, что взаимные визиты и контакты способствуют развитию существующих отношений стратегического партнерства, а также расширению договорно-правовой базы.

Было подчеркнуто, что отношения стратегического партнерства между двумя странами улучшились и развиваются благодаря работе Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном, Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах.

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