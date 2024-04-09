Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Италии

БАКУ /Trend/ - 8 апреля в Риме состоялся очередной раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на политических консультациях делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

В ходе консультаций были обсуждены возможности многомерного стратегического партнерства, основанного на традиционной дружбе и взаимном доверии между двумя странами, и его укрепления, в том числе расширения связей в политической, торгово-экономической, энергетической, оборонной, транспортной, логистической, гуманитарной и других сферах.

Была подчеркнута важность продолжения взаимных визитов на высоком уровне, а также стратегического диалога и проведения очередных заседаний межправительственной комиссии для углубления партнерства.

В центре внимания дискуссий также были представляющие взаимный интерес темы, стоящие в международной и региональной повестке дня, а также вопросы расширения сотрудничества в многосторонних форматах.

Итальянская сторона была проинформирована о подготовке к сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года, и предстоящей работе.

Также итальянская делегация была проинформирована о региональной ситуации, о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе. Состоялся обмен мнениями по проблеме мин на освобожденных от оккупации территориях страны, проводимых там восстановительно-строительных работах, по вопросам сотрудничества с Италией в этой связи.

Стороны отметили важность обменов, осуществляемых между двумя странами в области культуры, науки, образования, в частности в рамках Итало-азербайджанского университета в Баку.

Во время визита Ф.Рзаев также встретился с другими официальными лицами Италии, выступил на мероприятиях, организованных в авторитетных мозговых центрах.

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