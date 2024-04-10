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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

Политика Материалы 10 апреля 2024 08:08 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Trend, в публикации говорится: "Искренне поздравляю азербайджанский народ и мусульман мира с завершением священного месяца Рамазан, просветляющего сердца и мысли людей, призывающего их к благим поступкам! В эти благословенные праздничные дни выражаю солидарность со всеми вашими добрыми намерениями. Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! С праздником Рамазан!"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
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