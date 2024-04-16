Президент Ильхам Алиев: Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, Ширванский оросительный канал имеет особое значение

БАКУ /Trend/ - Закладка фундамента Ширванского оросительного канала является очень знаменательным событием. Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, этот проект имеет особое значение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Подчеркнув, что этот канал уже называется Ширванским каналом, глава государства отметил:

"Фактически канал будет отстроен заново, и, таким образом, тысячи людей получат пользу от этого проекта. Протяженность 120-километрового канала будет увеличена вдвое и превысит 200 километров. Что касается посевных площадей, то и они будут увеличены более чем в два раза".