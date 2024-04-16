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Президент Ильхам Алиев: Масштабы работ, которые мы выполняем в Карабахе и Зангезуре, не имеют аналога в мире

Политика Материалы 16 апреля 2024 14:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Масштабы работ, которые мы выполняем в Карабахе и Зангезуре, не имеют аналога в мире

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан - сильное государство, опирающееся на собственные силы, собственные возможности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Мы выполняем в Карабахе и Восточном Зангезуре такие широкомасштабные работы, которые не имеют аналога в мире. И жилые дома, инфраструктурные проекты, оросительные проекты, железные дороги, тоннели, аэропорты – работа, проделанная всего за три года, показывает силу нашего государства, нашего правительства и волю нашего государства. Все упомянутые мною проекты будут реализованы", - отметил глава государства.

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