Кто он - новый председатель Государственного рекламного агентства Азербайджана? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Фархад Адыгёзалов назначен председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.

Фархад Аскер оглу Адыгёзалов родился в 1977 году в городе Баку, передает во вторник Trend.

В 1999 году получил степень бакалавра по специальности "Финансы и кредит" в Азербайджанском международном университете, в 2002 году - второе высшее образование по специальности "Международные экономические отношения" в Азербайджанском государственном экономическом университете. В 2005 году с отличием окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Экономика и управление сферами производства и услуг".

Ф.Адыгёзалов начал свою трудовую деятельность в 2000 году в Государственной страховой компании "Azərsığorta". В 2003-2005 годах работал специалистом в Международном банке Азербайджана, в 2005-2009 годах - помощником начальника Службы государственного реестра недвижимости Азербайджанской Республики, в 2009-2013 годах - директором департамента в ОАО "Kapital Bank".

Ф.Адыгёзалов являлся помощником министра финансов Азербайджанской Республики в 2013-2014 годах, председателем правления ОАО "Azer-Türk Bank" в 2015-2017 годах, работал заместителем председателя правления Национального депозитарного центра с сентября 2020 года.

Распоряжением Президента Азербайджана 7 декабря 2021 года Ф.Адыгёзалов был назначен председателем Государственной страховой коммерческой компании.

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