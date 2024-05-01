Али Асадов провел обсуждения с главой турецкого Института по правам человека и равенству

БАКУ /Trend/ - 1 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Института по правам человека и равенству Турции Мухарремом Кылычем.

Как сообщает Trend, стороны обсудили реформы в сфере развития демократического, правового государства и гражданского общества, эффективную защиту прав и свобод человека.

Было отмечено продолжающееся развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области защиты прав и свобод человека, а также в других направлениях. Подчеркнута важность меморандума о взаимопонимании между омбудсменами двух стран, подписанного в Баку в 2021 году, и отмечено, что проделанная в рамках документа работа способствует развитию сотрудничества в соответствующей сфере.

На встрече обсуждались перспективы развития взаимовыгодного азербайджано-турецкого сотрудничества в различных сферах, в том числе в области защиты прав и свобод человека.

Во встрече приняла участие уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

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