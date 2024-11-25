О вкладе COP29 в глобальные усилия будут говорить еще долго - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - О вкладе COP29 в глобальные усилия по решению проблемы изменения климата будут говорить ещё долго.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Спикер отметила, что проведя на высоком уровне это престижное и глобальное мероприятие, связанное с будущим человечества, Азербайджан укрепил свой имидж лидера в решении как региональных, так и глобальных климатических проблем, а также еще больше увеличил планы по проведению престижных собраний.

"В рамках COP29 16 и 17 ноября при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики была проведена Парламентская встреча. В мероприятии приняли участие 95 делегаций из 67 стран, представляющих национальные парламенты, межпарламентские организации, а также различные институты, другими словами, 345 парламентских представителей.

В своем выступлении на открытии встречи я особо выделила один тезис. Я отметила, что Азербайджан еще задолго до того, как был избран страной-хозяином COP29, под руководством Президента Ильхама Алиева поставил деятельность, связанную с климатом, зеленую повестку дня в центр своих национальных планов.

Принимая добровольные обязательства, реализуя проекты в области возобновляемых источников энергии и создавая зоны зеленой энергии, наша страна продемонстрировала настойчивость и решимость на пути дальнейшего развития.

Я также отметила, что особое значение имеет парламентское сотрудничество в области обмена знаниями, опытом и передовой практикой. Мы должны дальше совершенствовать наше законодательство и побуждать правительства более эффективно мобилизовать свои усилия.

Отмечу, что в ходе мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Международным парламентом во имя толерантности и мира.

В Милли Меджлисе было проведено 15 двусторонних встреч с председателями международных парламентских организаций, ряда парламентов, прибывших в Баку для участия в COP29 и Парламентской встрече. В беседах с председателями парламентов, генеральным секретарем Межпарламентского союза, вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, президентом Средиземноморской Парламентской Ассамблеи, генеральным секретарем Содружества наций Баронессой Скотланд, 76-м премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй, премьер-министром Албании, Узбекистана, Таджикистана, Тонги, Зимбабве, сопредседателями и членами Международного центра Низами Гянджеви, другими высокопоставленными должностными лицами состоялся обмен мнениями об успешной организации COP29 и парламентской встречи, обсуждениях на этих мероприятиях",- добавила С.Гафарова.

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