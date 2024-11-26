В Баку прошла конференция, посвященная 30-летию присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная 30-летию присоединения Азербайджана к рамочному документу программы НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ).

Как сообщает во вторник Trend, в ходе мероприятия состоялся обмен мнениями об истории, текущем состоянии и будущих перспективах партнерства Азербайджана с Альянсом, достижениях программы ПРМ, вкладе страны в операции по поддержанию мира под руководством НАТО и обеспечению энергетической безопасности в Европейском регионе и других темах, вытекающих из партнерства Азербайджана с НАТО.

В конференции приняли участие исполняющий обязанности начальника Управления по военно-политическим вопросам Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Анар Муталлимов, помощник заместителя генерального секретаря НАТО по операциям Бурджу Сан, члены академических кругов по смежным областям из зарубежных стран, аналитики, а также представители местных государственных структур и соответствующих учебных заведений.

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