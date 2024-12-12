В Москве состоялось заседание Совета глав правительств СНГ (ФОТО) (Обновлено)

(Первая новость вышла в 12:43)

БАКУ /Trend/ - 12 декабря в столице Российской Федерации городе Москва проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государства.

Как сообщает Trend, в заседании принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Выступая на заседании, премьер-министр Азербайджана поздравил Россию с успешным председательством в СНГ в текущем году, а также пожелал успехов Таджикистану в осуществлении председательства в 2025 году.

А.Асадов обратил внимание на важность вопросов, стоящих на повестке дня заседания, которая насчитывает около 20 пунктов по различным направлениям сотрудничества, включая экономическую, транспортную и гуманитарную сферы, а также финансовые и бюджетные вопросы.

В частности, отмечена значимость Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025–2026 годы, который будет утвержден по итогам заседания.

Подчеркнуто, что в 2025 году в рамках СНГ запланировано проведение важных культурных и спортивных мероприятий, к которым идет активная подготовка в Азербайджане.

"Мы придаем важное значение сотрудничеству в рамках межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества". Как известно, в соответствии с решением Совета глав государств от 8 октября текущего года, город Лачин Азербайджанской Республики объявлен Культурной столицей Содружества в 2025 году", - сказал А.Асадов.

Отмечено, что освобожденный город Лачин сегодня восстанавливается быстрыми темпами. "В городе с величественной природой и многовековой историей стремительно реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, нацеленные на возвращение жизни и экономическое процветание. В рамках программы "Великое возвращение" в город Лачин уже вернулось более 2000 человек, а в следующем году планируется сдать в эксплуатацию Лачинский международный аэропорт", - добавил премьер-министр.

А.Асадов проинформировал о III Играх стран СНГ, которые пройдут в следующем году в городе Гянджа, объявленном Спортивной столицей Содружества.

Внимание участников заседания было также привлечено к важным событиям, произошедшим в политической жизни Азербайджана в текущем году.

"Впервые в истории независимого Азербайджана, после восстановления территориальной целостности страны, президентские и парламентские выборы были проведены на всей ее территории, что явилось историческим событием и позволило бывшим вынужденным переселенцам проголосовать в избирательных участках, организованных на их родных землях", - сказал премьер-министр.

А.Асадов также коснулся результатов недавно завершившейся в Баку климатической конференции СОР29. Отмечено, что по итогам конференции были приняты важнейшие решения, в том числе о предоставлении развивающимся государствам климатического финансирования, а также о введении в действие Фонда для возмещения потерь и ущерба.

Отмечено, что председательство Азербайджана еще раз продемонстрировало наличие сильной политической воли и профессионализма, позволивших провести конференцию на самом высоком уровне, добиться значимых результатов и прорыва в многосторонних переговорах, несмотря на развернутую против Азербайджана широкомасштабную, безосновательную кампанию и даже призывы к бойкотированию столь важного для мирового сообщества мероприятия.

А.Асадов также поблагодарил председателя правительства России М.Мишустина и руководство стран-участниц СНГ, которые приняли активное участие в мероприятиях COP29.

В заключение А.Асадов отметил важность продолжения конструктивного диалога в рамках СНГ.

По итогам заседания главами правительств государств-участников СНГ был подписан ряд документов.

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