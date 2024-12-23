Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Сербию

БАКУ /Trend/ – 23 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Сербию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Как сообщается, в ходе визита он примет участие в Конференции послов, а также проведет встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем и другими высокопоставленными официальными лицами страны.

"Основной целью визита является дальнейшее укрепление и развитие дипломатических связей между Азербайджаном и Сербией", - говорится в сообщении ведомства.