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Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Сербию

Политика Материалы 23 декабря 2024 09:09 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Сербию
Фото: МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – 23 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Сербию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Как сообщается, в ходе визита он примет участие в Конференции послов, а также проведет встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем и другими высокопоставленными официальными лицами страны.

"Основной целью визита является дальнейшее укрепление и развитие дипломатических связей между Азербайджаном и Сербией", - говорится в сообщении ведомства.

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