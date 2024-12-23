БАКУ /Trend/ - Стали известны направления деятельности Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло свое отражение в Уставе Фонда, который сегодня был утвержден указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, направления деятельности Фонда следующие:

- Фонд будет участвовать в формировании и реализации государственной политики в соответствующей сфере;

- Будет оказывать финансовую поддержку развитию предпринимательства в Азербайджанской Республике через дочерние организации и в форме инвестирования;

- В случаях и порядке, установленных Президентом Азербайджанской Республики, будет предоставлять гарантии и процентные субсидии по кредитам, полученным субъектами предпринимательства в манатах;

- Сотрудничать с соответствующими государственными органами (ведомствами) в соответствующей области, участвовать в подготовке предложений;

- Будет действовать в других направлениях, определенных настоящим Уставом.